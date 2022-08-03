Первое украинское судно с зерном прошло инспекцию в Стамбуле: что дальше

На первом украинском судне, которое прошло по "зерновому коридору", закончилась инспекция. Оно вышло из турецкого порта в порт назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

"Совместная инспекционная группа завершила свою инспекционную деятельность на борту RAZONI. Судно с 27 тысячами тонн кукурузы пройдет через Босфор и в скором времени отправится в Ливан", - говорится в сообщении.

Как выглядит "зерновой коридор"?

Руководитель Мониторинговой группы по крымским санкциям и свободе судоходства Андрей Клименко опубликовал карту, на которой видны границы "зернового коридора".

Так, на карте синей точкой обозначен остров Змеиный, цифрой 1 - начало маршрута и формирования каравана при следовании из них, цифрой 2 - район формирования/расформирования каравана.

Кто проверяет суда?

26 июля в Стамбуле состоялась церемония открытия Совместного координационного центра (СКЦ), который был организован для контроля за транспортировкой зерна из украинских портов. В него входят представители Турции, Украины, России и ООН. Сотрудники Центра должны досматривать суда с зерном.

Как часто суда будут отправляться из украинских портов?

Планируется, что в день из портов Украины будут выходить по одному кораблю.

"Планируется, что судно будет отправляться... каждый день. Если ничего не пойдет ни так, некоторое время экспорт будет осуществляться одним судном в день", - цитирует Reuters высокопоставленного турецкого чиновника.