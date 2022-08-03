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Первое украинское судно с зерном прошло инспекцию в Стамбуле: что дальше

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Украина, Среда 03 августа 2022 16:05
Первое украинское судно с зерном прошло инспекцию в Стамбуле: что дальше Фото: первое украинское судно с зерном прошло инспекцию в Стамбуле (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Наталия Гурковская

На первом украинском судне, которое прошло по "зерновому коридору", закончилась инспекция. Оно вышло из турецкого порта в порт назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

"Совместная инспекционная группа завершила свою инспекционную деятельность на борту RAZONI. Судно с 27 тысячами тонн кукурузы пройдет через Босфор и в скором времени отправится в Ливан", - говорится в сообщении.

Как выглядит "зерновой коридор"?

Руководитель Мониторинговой группы по крымским санкциям и свободе судоходства Андрей Клименко опубликовал карту, на которой видны границы "зернового коридора".

Так, на карте синей точкой обозначен остров Змеиный, цифрой 1 - начало маршрута и формирования каравана при следовании из них, цифрой 2 - район формирования/расформирования каравана.

Первое украинское судно с зерном прошло инспекцию в Стамбуле: что дальше

Кто проверяет суда?

26 июля в Стамбуле состоялась церемония открытия Совместного координационного центра (СКЦ), который был организован для контроля за транспортировкой зерна из украинских портов. В него входят представители Турции, Украины, России и ООН. Сотрудники Центра должны досматривать суда с зерном.

Как часто суда будут отправляться из украинских портов?

Планируется, что в день из портов Украины будут выходить по одному кораблю.

"Планируется, что судно будет отправляться... каждый день. Если ничего не пойдет ни так, некоторое время экспорт будет осуществляться одним судном в день", - цитирует Reuters высокопоставленного турецкого чиновника.

Напомним, 22 июля, в Стамбуле было подписано соглашение о "зерновом коридоре". Согласно подписанному соглашению, РФ обязалась не стрелять по портам. В ООН заявили, что первые поставки украинского зерна должны были начаться уже 23 июля. Но именно в этот день РФ ударила крылатыми ракетами "Калибр" по порту Одессы.

Отметим, первый корабль с украинским зерном, предназначенным на экспорт в рамках указанного договора вышел в Черное море 1 августа. Он прибыл в Стамбул во вторник, 2 августа, немного задержавшись. В портах Одесской области стоят еще 16 кораблей с украинским зерном.

Ранее сообщалось, что США и Украина разрабатывают "план Б" по вывозу зерна из страны после нападения России на порт Одессы с использованием автомобильных и железных дорог, рек.

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