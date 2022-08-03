Перше українське судно із зерном пройшло інспекцію у Стамбулі: що далі
На першому українському судні, яке пройшло "зерновим коридором", закінчилася інспекція. Воно вийшло з турецького порту до порту призначення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство національної оборони Туреччини.
"Спільна інспекційна група завершила свою інспекційну діяльність на борту RAZONI. Судно з 27 тисяч тонн кукурудзи пройде через Босфор і незабаром вирушить до Лівану", - йдеться в повідомленні.
Як виглядає "зерновий коридор"?
Керівник Моніторингової групи з кримських санкцій та свободи судноплавства Андрій Клименко опублікував карту, на якій видно межі "зернового коридору".
Так, на карті синьою точкою позначено острів Зміїний, цифрою 1 - початок маршруту та формування каравану під час прямування з них, цифрою 2 - район формування/розформування каравану.
Хто перевіряє кораблі?
26 липня у Стамбулі відбулася церемонія відкриття Спільного координаційного центру (СКЦ), організованого для контролю за транспортуванням зерна з українських портів. До нього входять представники Туреччини, України, Росії та ООН. Співробітники Центру мають оглядати судна із зерном.
Як часто судна вирушатимуть із українських портів?
Планується, що в день з портів України виходитимуть одним кораблем.
"Планується, що судно відправлятиметься... щодня. Якщо нічого не піде не так, деякий час експорт здійснюватиметься одним судном на день", - цитує Reuters високопоставленого турецького посадовця.
Нагадаємо, 22 липня, в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий коридор". Згідно з підписаною угодою, РФ зобов'язалася не стріляти по портах. В ООН заявили, що перші поставки українського зерна повинні були розпочатися вже 23 липня. Але саме в цей день РФ вдарила крилатими ракетами типу "Калібр" по порту Одеси.
Зазначимо, перший корабель з українським зерном, призначеним на експорт у рамках зазначеного договору, вийшов у Чорне море 1 серпня. Він прибув до Стамбула у вівторок, 2 серпня, трохи затримавшись. У портах Одеської області стоять ще 16 кораблів із українським зерном.
Раніше повідомлялося, що США та Україна розробляють "план Б" з вивезення зерна з країни після нападу Росії на порт Одеси з використанням автомобільних шляхів, залізниць та річок.
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