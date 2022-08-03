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Перше українське судно із зерном пройшло інспекцію у Стамбулі: що далі

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Україна, Середа 03 серпня 2022 16:05
Перше українське судно із зерном пройшло інспекцію у Стамбулі: що далі Фото: перше українське судно із зерном пройшло інспекцію у Стамбулі (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Наталія Гурковська

На першому українському судні, яке пройшло "зерновим коридором", закінчилася інспекція. Воно вийшло з турецького порту до порту призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство національної оборони Туреччини.

"Спільна інспекційна група завершила свою інспекційну діяльність на борту RAZONI. Судно з 27 тисяч тонн кукурудзи пройде через Босфор і незабаром вирушить до Лівану", - йдеться в повідомленні.

Як виглядає "зерновий коридор"?

Керівник Моніторингової групи з кримських санкцій та свободи судноплавства Андрій Клименко опублікував карту, на якій видно межі "зернового коридору".

Так, на карті синьою точкою позначено острів Зміїний, цифрою 1 - початок маршруту та формування каравану під час прямування з них, цифрою 2 - район формування/розформування каравану.

Перше українське судно із зерном пройшло інспекцію у Стамбулі: що далі

Хто перевіряє кораблі?

26 липня у Стамбулі відбулася церемонія відкриття Спільного координаційного центру (СКЦ), організованого для контролю за транспортуванням зерна з українських портів. До нього входять представники Туреччини, України, Росії та ООН. Співробітники Центру мають оглядати судна із зерном.

Як часто судна вирушатимуть із українських портів?

Планується, що в день з портів України виходитимуть одним кораблем.

"Планується, що судно відправлятиметься... щодня. Якщо нічого не піде не так, деякий час експорт здійснюватиметься одним судном на день", - цитує Reuters високопоставленого турецького посадовця.

Нагадаємо, 22 липня, в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий коридор". Згідно з підписаною угодою, РФ зобов'язалася не стріляти по портах. В ООН заявили, що перші поставки українського зерна повинні були розпочатися вже 23 липня. Але саме в цей день РФ вдарила крилатими ракетами типу "Калібр" по порту Одеси.

Зазначимо, перший корабель з українським зерном, призначеним на експорт у рамках зазначеного договору, вийшов у Чорне море 1 серпня. Він прибув до Стамбула у вівторок, 2 серпня, трохи затримавшись. У портах Одеської області стоять ще 16 кораблів із українським зерном.

Раніше повідомлялося, що США та Україна розробляють "план Б" з вивезення зерна з країни після нападу Росії на порт Одеси з використанням автомобільних шляхів, залізниць та річок.

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