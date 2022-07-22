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В ООН озвучили предварительные сроки возобновления экспорта украинского зерна

Новина українською →
Пятница 22 июля 2022 17:35
В ООН озвучили предварительные сроки возобновления экспорта украинского зерна Фото: в ООН озвучили предварительные сроки возобновления экспорта украинского зерна (Getty Images )
Автор: Сергей Пышкин

Во время сегодняшней встречи в Стамбуле, представители Украины, России, ООН и Турции договорились о разблокировании экспорта через Черное море. Первые поставки могут начаться уже в субботу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Представители ООН заявили о том, что надеются, что первые поставки украинского зерна могут начаться уже в субботу.

Также ожидается, что экспорт из трех украинских портов достигнет довоенного уровня, то есть, 5 тонн зерна в месяц.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности подписания соглашения касаемо "зернового коридора" во время переговоров Украины, России, ООН и Турции в Стамбуле.

Также, по словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, открытие "зерновых коридоров" может позволить России продолжить экспорт удобрения и продовольствия.

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