В ООН озвучили предварительные сроки возобновления экспорта украинского зерна
Во время сегодняшней встречи в Стамбуле, представители Украины, России, ООН и Турции договорились о разблокировании экспорта через Черное море. Первые поставки могут начаться уже в субботу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Представители ООН заявили о том, что надеются, что первые поставки украинского зерна могут начаться уже в субботу.
Также ожидается, что экспорт из трех украинских портов достигнет довоенного уровня, то есть, 5 тонн зерна в месяц.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности подписания соглашения касаемо "зернового коридора" во время переговоров Украины, России, ООН и Турции в Стамбуле.
Также, по словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, открытие "зерновых коридоров" может позволить России продолжить экспорт удобрения и продовольствия.
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