В портах Одесской области еще 16 кораблей с зерном ждут отправки

В портах Одесской области стоят еще 16 кораблей с украинским зерном. Они ждут отправки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко .

По его словам, эти суда были заблокированы в украинских портах с конца февраля, после полномасштабного вторжения России. Кроме того, Украина продолжает получать заявки на прибытие новых судов для загрузки агропродукцией.

"В ближайшее время планируем выйти на полную мощность перевалки сельскохозяйственной продукции", - отметил Кириленко.

Напомним, что сегодня судно RAZONI с украинским зерном первым вышло в море из Одесского порта. На его бору находится 26 тысяч тонн кукурузы.

Подробнее о возобновлении экспорта украинского зерна можно узнать в материале РБК-Украина.