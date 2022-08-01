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В портах Одесской области еще 16 кораблей с зерном ждут отправки

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Одесса, Понедельник 01 августа 2022 13:18
В портах Одесской области еще 16 кораблей с зерном ждут отправки Фото: в одесских портах стоит еще 16 кораблей с зерном (GettyImages)
Автор: Наталья Юрченко

В портах Одесской области стоят еще 16 кораблей с украинским зерном. Они ждут отправки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

По его словам, эти суда были заблокированы в украинских портах с конца февраля, после полномасштабного вторжения России. Кроме того, Украина продолжает получать заявки на прибытие новых судов для загрузки агропродукцией.

"В ближайшее время планируем выйти на полную мощность перевалки сельскохозяйственной продукции", - отметил Кириленко.

Напомним, что сегодня судно RAZONI с украинским зерном первым вышло в море из Одесского порта. На его бору находится 26 тысяч тонн кукурузы.

Подробнее о возобновлении экспорта украинского зерна можно узнать в материале РБК-Украина.

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