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Координационный центр по "зерновому коридору" в Стамбуле начнет работу завтра

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Стамбул, Вторник 26 июля 2022 20:32
Координационный центр по "зерновому коридору" в Стамбуле начнет работу завтра Фото: координационный центр по "зерновому коридору" в Стамбуле начнет работу завтра (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Официальное открытие Совместного координационного центра, который будет следить за "зерновым коридором", состоится завтра, 27 июля, в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

Министр обороны Турции Хулуси Акар примет участие в церемонии открытия центра, которая состоится в Национальном университете обороны в Стамбуле.

Также отмечается, что российская делегация прибудет в Стамбул сегодня и начнет работу в четырехстороннем формате вместе с Турцией, Украиной и ООН.

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано зерновое соглашение. Украина, Россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта через Черное море.

Однако Россия в очередной раз нарушила все договоренности и 23 июля нанесла удар по Одесскому морскому торговому порту, где хранилось зерно, которое подготовили для экспорта.

ООН допускает, что Россия могла не нарушить соглашение о "зерновом коридоре" этим ракетным ударом.

При этом США и Украина разрабатывают "план Б" по вывозу зерна из страны после нападения России на порт Одессы.

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