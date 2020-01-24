Переговоры с Россией и сотрудничество с Deutsche Bahn: новости за 23 января

Коллаж РБК-Украина

Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными, стали известны подробности сотрудничества "Укрзализныци" с Deutsche Bahn, названа численность населения Украины. Подробнее о том, что произошло в четверг, 23 января, - в материале РБК-Украина.

Зеленский об обмене пленными: начали переговоры с Россией

Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии СМИ в Иерусалиме, сообщает Офис президента.

Зеленский сообщил, что Украина готовит трек - обмен с временно оккупированными территориями. Он добавил, что список на обмен уже согласован в Минске, но будет дополняться перечень установленных лиц.

"И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымскими татарами, других украинцев, находящихся на территории России", - сказал Зеленский.

Не продажа: Гончарук объяснил сотрудничество "Укрзализныци" с Deutsche Bahn

Сотрудничество Украины с Deutsche Bahn - это стратегическое партнерство, а не продажа или передача в концессию "Укрзализныци". Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в своем Facebook.

Гончарук уверяет, что "Укрзализныця" остается под полным контролем государства. Он убежден, что это сотрудничество является позитивным сигналом европейскому бизнесу относительно Украины.

Ранее сообщалось, что Украина передаст в управление железную дорогу железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет. В то же время в Deutsche Bahn заявили, что компания не планирует брать в управление "Укрзалізницю". По информации немецкой стороны, в "предварительном соглашении", подписанном 22 января в Давосе, речь идет только о консультировании.

В Минздраве оценили риск попадания коронавируса в Украину

Риск завоза коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Игорь Кузин, передает корреспондент РБК-Украина. По его словам, сейчас нет необходимости в наложении определенных ограничений на перемещение для путешествующих лиц.

Напомним, исполняющий обязанности генерального директора ЦОС отметил, что Украина усилила меры в аэропорту "Борисполь" из-за коронавируса из Китая. Он подчеркнул, что в Украине нет прямого авиасообщения с Уханем, однако есть с другими городами Китая.

Названа численность населения Украины

Кабинет министров представил результаты оценки численности наличного населения Украины. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что численность населения Украины составила 37 млн 289 тысяч людей. Распределение по полу: 20,01 млн женщин, 17,28 млн мужчин.

"К сожалению эта цифра не включает людей, постоянно проживающих за рубежом и на оккупированных территориях. Это и количество людей, которые физически находится на территории Украины по состоянию на 1-е декабря 2019", - заявил он.

Полиция Британии исключит трезубец из террористических символов

Полиция Британии исключит украинский трезубец из антитеррористического руководства полиции. В полиции подчеркнули, что "в крайних правых групп есть история незаконного присвоения национальных символов как части своей идентичности".

Напомним, ранее Великобритания внесла изображение трезубца, который является конституционным гербом Украины, в антитеррористическое руководство, разработанное полицией. Впоследствии в заявлении британской стороны, распространенном вечером 20 января, речь шла о том, что Британия осознает и сожалеет из-за обиды, причиненной появлением украинского трезубца в "наглядном пособии" британской полиции. Однако не было указано, будет ли исключен трезубец из пособия.

Свитолина пробилась в третий круг Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу во втором круге Australian Open. Свитолина встретилась с представительницей США Лорен Дэвис. Для теннисисток это был пятый очный поединок. Свитолина оформила в свой актив все матчи против Дэвис (за пять встреч проиграла сопернице только один сет).

В третьем круге Свитолина сыграет против испанки Гарбинье Мугурусы (WTA 32).

Кива набросился на мужчину с камерой: я сделаю вас известным

Илья Кива продолжает отличаться своим поведением. После недавнего скандала в киевском кафе, в котором он подрался с ветераном АТО, в сети вспомнили еще об одном инциденте, который произошел, судя по всему летом. В сеть просочилось видео, на котором депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" ведет себя довольно вызывающе.

В видеоролике Кива бросается на мужчину, который его снимает на камеру, но потом останавливается, когда слышит, что видео транслируется в соцсеть Facebook. Ролик появилcя на странице в Instagram Dtp.kiev.ua. Когда именно сняли стычку с депутатом - не уточняется.

Королева Британии окончательно утвердила Brexit

Королева Великобритании Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Британии из Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение лидера палаты общин Джейкоба Уильяма Рис-Могга в Twitter.

Таким образом, законопроект приобрел статус закона. Теперь документу предстоит пройти несколько этапов утверждения в Евросоюзе.

Сто секунд до "конца света": ученые ошарашили новым прогнозом

Ученые перевели стрелки так называемых "Часов судного дня" вперед. Символические часы показывают, насколько близко человечество приблизилось к глобальной катастрофе, которая может стать причиной конца света и гибели всего живого на планете Земля.

Так, 23 января 2020 года часы были переведены учеными-атомщиками, которые издают чикагский Bulletin of the Atomic Scientists, на 100 секунд к полуночи. Таким образом, исследователи продемонстрировали, что миру грозит реальная опасность.