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Свитолина пробилась в третий круг Australian Open

Новости » Спорт     23.01.2020 - 16:27
Свитолина пробилась в третий круг Australian Open
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

В третьем круге Свитолина сыграет против испанки Гарбинье Мугурусы

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу во втором круге Australian Open. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Большой теннис Украины".

Свитолина встретилась с представительницей США Лорен Дэвис. Девушки провели на корте 1 час и 32 минуты, а поединок завершился около 1 ночи по местному времени.

В первой партии Свитолина оформила 2 брейка, во втором сете не воспользовалась 3 шансами на брейк в седьмом гейме, после чего вперед вышла Дэвис (5-3). Подать на сет американка не сумела, украинка записала на свой счет 3 гейма подряд, но на сет также не подала. На тай-брейке Свитолина не воспользовалась преимуществом (5-2) и со счета 5-5 взяла 3 из следующих 4 розыгрышей.

Для теннисисток это был пятый очный поединок. Свитолина оформила в свой актив все матчи против Дэвис (за пять встреч проиграла сопернице только один сет).

62-я ракетка мира Лорен Дэвис за 27 выступлений на турнирах Большого Шлема только пять раз сумела пройти в третий раунд (личный рекорд).

В третьем круге Свитолина сыграет против испанки Гарбинье Мугурусы (WTA 32). Свитолина ведет в статистике очных встреч 6-4, в том числе 5-1 на харде.

Ранее сообщалось, что украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская с побед стартовали на Australian Open.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшила позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) перед началом сезона.

Свитолина не заявилась на турнир, в котором дважды побеждала Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA
Новости Украины Элина Свитолина
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