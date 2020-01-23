Королева Британии окончательно утвердила Brexit

Фото: Елизавета II (Chris Jackson/Getty Images)

Законопроект о Brexit приобрел статус закона

Королева Великобритании Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Британии из Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение лидера палаты общин Джейкоба Уильяма Рис-Могга в Twitter.



Таким образом, законопроект приобрел статус закона. Теперь документу предстоит пройти несколько этапов утверждения в Евросоюзе.

European Union (Withdrawal Agreement) Bill has been given Royal Assent and is now an Act of Parliament. pic.twitter.com/WeFeB650wz — Leader of the House of Commons (@CommonsLeader) January 23, 2020

В пятницу, 24 января, документ должны подписать главы Совета Европы и Европейской комиссии, европейский парламент, как ожидается, проголосует 29 января. После этого стороны обменяются ратификационными документами.

Напомним, ранее правительство Великобритании заявило, что после выхода из ЕС Гибралтар не сможет договариваться об отдельном соглашении с Евросоюзом о безвизовом режиме.

Также стало известно, что Британия не будет автоматически депортировать граждан ЕС после Brexit. По словам координатора Европейского парламента по вопросам Brexit Гая Верхофстадта, для граждан ЕС будет установлен срок для выезда до июня 2021 года.

Выход Британии из Евросоюза должен состоятся 31 января.