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Полиция Британии исключит трезубец из террористических символов

Новости » Общество     23.01.2020 - 15:14
Полиция Британии исключит трезубец из террористических символов
Иллюстративное фото (УНИАН)

Полиция отметила сотрудничестве с посольством Украины

Полиция Британии исключит украинский трезубец из антитеррористического руководства полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу контртеррористического управления британской полиции.

В полиции подчеркнули, что "в крайних правых групп есть история незаконного присвоения национальных символов как части своей идентичности".

"У нас тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и у нас не было намерения никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов", - говорится в сообщении.

Напомним, Великобритания внесла изображение трезубца, который является конституционным гербом Украины, в антитеррористическое руководство, разработанное полицией.

Впоследствии в заявлении британской стороны, распространенном вечером 20 января, речь шла о том, что Британия осознает и сожалеет из-за обиды, причиненной появлением украинского трезубца в "наглядном пособии" британской полиции. Однако не указано, будет ли исключен трезубец из пособия.

Министр по вопросам безопасности Великобритании Брэндон Льюис выразил сожаление по поводу оскорбления украинского народа внесением трезубца в антитеррористический руководство полиции, но объяснил, что национальной символикой часто злоупотребляют праворадикальные группы.

В Британии заявили, что трезубцем злоупотребляют праворадикальные группы Украине не ответили, исключат ли трезубец из террористических символов Британии
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