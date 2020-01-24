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Не продажа: Гончарук объяснил сотрудничество "Укрзализныци" с Deutsche Bahn

Новости » Экономика     24.01.2020 - 00:29
Не продажа: Гончарук объяснил сотрудничество "Укрзализныци" с Deutsche Bahn
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Гончарук уверяет, что "Укрзализныця" остается под полным контролем государства

Сотрудничество Украины с Deutsche Bahn - это стратегическое партнерство, а не продажа или передача в концессию "Укрзализныци". Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в своем Facebook.

Он убежден, что это сотрудничество является позитивным сигналом европейскому бизнесу относительно Украины.

"Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной относительно дальнейшего сотрудничества в операционной деятельности, в оказании консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги. В любом случае, это сотрудничество точно позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине", - написал Гончарук.

"Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка!", - добавил он.

Напомним, 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn документ, который назвали "Меморандум о взаимопонимании".

Как завил премьер-министр Алексей Гончарук, Украина передаст в управление железную дорогу железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет.

В то же время в Deutsche Bahn заявили, что компания не планирует брать в управление "Укрзалізниці". По информации немецкой стороны, в "предварительном соглашении", подписанном 22 января в Давосе, речь идет только о консультировании.

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