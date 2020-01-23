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Deutsche Bahn не планирует брать "Укрзализныцю" в управление

Новости » Экономика     23.01.2020 - 15:20
Deutsche Bahn не планирует брать "Укрзализныцю" в управление
Иллюстративное фото (www.bahn.de)

Немецкие специалисты будут только консультировать "Укрзализныцю"

Национальный немецкий оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn не планирует брать в управление "Укрзализніцю". Об этом сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос DW.

Как отметили в пресс-службе, в составе Deutsche Bahn работает консалтинговая компания DB Engineering & Consulting, которая занимается проектами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта.

Эта компания будет консультировать и поддерживать "Укрзализныцю" в предпринимательских и технических вопросах". Именно об этом, по информации немецкой стороны, говорится в "предварительном соглашении", подписанном 22 января в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

По информации Deutsche Bahn, в начале февраля в Киев прибудет член правления компании, ответственный за вопросы инфраструктуры Рональд Пофалла. Чиновник немецкой компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, подпишет с представителями украинского правительства Меморандум о взаимопонимании, в котором будут зафиксированы детали сотрудничества с "Укрзализныцей".

Напомним, 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

Как завил премьер-министр Алексей Гончарук, Украина в рамках "Меморандума о взаимопонимании" передаст в управление железную дорогу железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет. По словам Гончарука, такое решение демонстрирует открытость Украины к инвестициям. "О деталях еще предстоит договариваться, но политическое решение по этому поводу уже принято", - заявил Гончарук.

Менеджмент Deutsche Bahn получит статус советников на "Укрзализныце" Украина отдаст немцам в управление железную дорогу на 10 лет, - Гончарук
Новости Украины УкрзализныцяГермания
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