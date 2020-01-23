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Зеленский об обмене пленными: начали переговоры с Россией

Новости » Политика     23.01.2020 - 12:09
Зеленский об обмене пленными: начали переговоры с Россией
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Новый обмен будет касаться крымских татар и украинцев, которых удерживают в России

Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии СМИ в Иерусалиме, сообщает Офис президента.

Зеленский сообщил, что Украина готовит трек - обмен с временно оккупированными территориями. Он добавил, что список на обмен уже согласован в Минске, но будет дополняться перечень установленных лиц

"И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымскими татарами, других украинцев, находящихся на территории России", - сказал Зеленский.

РБК-Украина также писало, что Владимир Зеленский во вторник, 31 декабря, провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации, в ходе которого стороны договорились о согласовании новых списков на обмен пленными.

Ранее стали известны имена 44 человек, которые в рамках обмена пленными были переданы представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, последний обмен пленными прошел 29 декабря 2019 года, в ходе него были освобождены 76 украинцев с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Новости Украины Владимир Зеленскийобмен пленными
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