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В Британии прокомментировали включение украинского трезубца в террористические символы

Новости » Общество     20.01.2020 - 21:31
В Британии прокомментировали включение украинского трезубца в террористические символы
Иллюстративное фото (УНИАН)

В заявлении уверяют, что уважают официальные символы Украины

Представитель британского правительства прокомментировал включение трезубца в список террористических символов в "Руководстве по противодействию экстремизму", распространенного британскими правоохранительными органами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Великобритании в Киеве.

В заявлении говорится, что Британия осознает и сожалеет из-за обиды, нанесенной появлением украинского трезубца в "наглядном пособии" британской полиции.

"Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что много символов, приведенных в нем, не представляет интерес в борьбе с терроризмом. Британские власти глубоко уважают официальные символы украинской государственности, в частности Государственные Флаг, Герб и Гимн Украины. Мы признаем, что Трезубец как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины", - отметил представитель правительства брианського.

Также уверяют в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы надеемся на углубление наших двусторонних отношений в грядущие годы", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Великобритания внесла изображение трезубца, который является конституционным гербом Украины, в антитеррористическое руководство, разработанное полицией.

Позже в посольстве Украины в Великобритании требовали исключить государственный символ из руководства, и отметили, что никакие объяснения таких действий со стороны Лондона не допустимы.

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