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Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn

Новости » Политика     22.01.2020 - 19:30
Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

По словам Алексея Гончарука, является логическим продолжение плана реструктуризации "Укрзализныци"

Министерство инфраструктуры Украины в среду, 22 января, подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Алексей Гончарука в Facebook.

По его словам, подписание меморандума является логическим продолжение плана реструктуризации "Укрзализныци", которое анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года.

"Уверен, что применение опыта наиболее успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине", - отметил премьер.

Также он отметил, что немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.

"Поэтому сразу отбрасываю все слухи - о продаже или аренде стратегически важного государственного объекта, как "Укрзализныця", речь не идет. Рассчитываю, что немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции станет базой для изменения ситуации в "Укрзализныци", - добавил премьер.

Напомним, ранее народный депутат Украины, член транспортного комитета Верховной рады Александр Скичко заявил, что крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn и АО "Укрзализныця" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе планируют подписать меморандум о сотрудничестве.

Ранее РБК-Украина сообщало, что представители немецкого концерна Deutsche Bahn намерены были провести встречу в Киеве с правительством Украины и крупнейшим украинским ж/д перевозчиком "Укрзализныцей" для проработки вопроса стратегического партнерства.

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Новости Украины меморандумDeutsche BahnАлексей Гончарук
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