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Украина требует от Британии убрать трезубец из террористических символов

Новости » Политика     19.01.2020 - 15:29
Украина требует от Британии убрать трезубец из террористических символов
Иллюстративное фото (УНИАН)

Украина требует от Лондона немедленной реакции

Британия внесла изображение трезубца, который является конституционным гербом Украины, в антитеррористическое руководство, разработанное полицией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства Украины в Великобритании в Twitter.

В посольстве подчеркнули, что никакие объяснения таких действий со стороны Лондона не допустимы. Великобритания должна как можно быстрее исключить изображение украинского трезубца из руководства.

"Включение трезубца, конституционного символа герба Украины, в руководство по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава, подготовленное контртеррористической полицией, чрезвычайно возмутительно. Никакие объяснения недопустимы. Мы требуем, чтобы трезубец был исключен из руководства и были принесены официальные извинения", - говорится в сообщении представительства.

Украина требует от Британии убрать трезубец из террористических символов

Напомним, в прошлом году американский конгрессмен от штата Нью-Йорк Макс Роуз опубликовал письмо к государственному секретарю США Майку Помпео с требованием внести украинский полк "Азов" в список террористических организаций. Соответствующее обращение поддержали еще 39 членов американского Конгресса.

Позже в Министерстве внутренних дел назвали намерение внести украинский полк "Азов" в список террористических организаций попыткой дискредитации Национальной гвардии и желанием ослабить позицию Украины в мире. В МВД подчеркнули, что "Азов" является законным регулярным подразделением НГУ.

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