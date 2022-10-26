Переговори Зеленського зі Штайнмаєром та новий прем'єр Британії: новини за 25 жовтня

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр приїхав до України та провів переговори зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Тим часом новим прем'єр-міністром Великої Британії офіційно став Ріші Сунак.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 25 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна .

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Зеленський та Штайнмайєр зустрілися у Києві

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Під час обговорень було порушено питання післявоєнного відновлення України та постачання озброєнь.

Ріші Сунак офіційно став новим прем'єром Британії

Сьогодні, 25 жовтня 2022 року, новим прем'єр-міністром Великої Британії став Ріші Сунак. У свої 42 роки він є не лише наймолодшим за 200 років, а й першим главою уряду індійського походження.

Він офіційно став прем'єр-міністром Британії після аудієнції у короля Чарльза ІІІ у Букінгемському палаці. Сунака попросили сформувати новий уряд.

Україна може отримати нові системи ППО від США, - Reuters

За даними Reuters, США розглядають можливість відправлення Україні зенітного ракетного комплексу Hawk, щоб допомогти їй захиститися від російських безпілотників та ракет.

Яку кількість систем ППО та ракет до них планується поставити наразі невідомо.

За форматом Кримської. Зеленський пропонує створити платформи для деокупації Придністров'я та Абхазії

Президент України Володимир Зеленський пропонує створити дипломатичні платформи для звільнення окупованих територій у всьому світі.

"Ми маємо зробити формат Кримської платформи стартом для інших гуманітарних та дипломатичних платформ, які сприятимуть деокупації інших територій, колись поневолених - від Придністров'я та Абхазії до Північних територій", - заявив голова української держави.

Макрон попросив Папу Римського зателефонувати Путіну та Байдену для встановлення миру в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Папи Римського Франциска з проханням поговорити з лідерами США Джо Байденом та РФ Володимиром Путіним, щоб наблизити встановлення миру в Україні.

Таке прохання голова французької держави висловив у ході особистої зустрічі із понтифіком.

"Нехай віддають свої землі Путіну": Данілов відповів на пропозиції поступитися Росії територією

Прихильники територіальних угод з Росією можуть самі віддати їй свої землі, а українці воюють за свою країну, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Нагадаю. Свого часу один французький діяч (мова про колишнього президента Ніколя Саркозі, - ред.) намагався домовитися з Росією щодо Грузії, Грузія втратила частину своїх територій. Після того, як діячі з Франції та Німеччини змусили нас підписати Мінські угоди, (2014 року) ми втратили частину Донецької та Луганської областей", - пояснив свою позицію Данілов.