Зеленський та Штайнмайєр зустрілися у Києві: перші деталі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.

Володимир Зеленський заявив, що внесок Німеччини у шлях України до миру та відновлення територіальної цілісності є дуже суттєвим.

Оновлено (21:20)

Штайнмайєр після зустрічі із Зеленським заявив, що Німеччина надасть Україні 2 установки MARS, 4 гаубиці та продовжить постачання систем ППО.

"Скоро буде поставлено дві системи MARS і чотири гаубиці", - заявив президент Німеччини на брифінгу в Києві.

Оновлено (21:56)

Президент України зазначив, що риторика на користь підтримки України в Німеччині останнім часом сильно змінилася.

"Хочу подякувати за підтримку України, суверенітет, територіальну цілісність. Я знаю, що ви були на Чернігівщині, знаю, що німецька сторона розглядає можливість відновлення Чернігова. Також хочу сказати, що я особисто задоволений нашими розмовами", - заявив Зеленський.

Він також подякував Німеччині за систему ППО IRIS-T, яка демонструє потужні результати.

"Я вважаю, що риторика на користь підтримки України в Європі та Німеччині змінилася. Вона тепліша, ніж погода сьогодні на вулиці", - додав глава держави.