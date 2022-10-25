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На Полтавщині сформували новий зенітно-ракетний полк

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Полтавська область, Вівторок 25 жовтня 2022 15:59
На Полтавщині сформували новий зенітно-ракетний полк Фото: на Полтавщині з'явився новий зенітно-ракетний полк (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

З 25 жовтня 2022 року на Полтавщині з'явився новий зенітно-ракетний полк для прикриття критичної інфраструктури та інших важливих об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряного командування "Схід".

Повідомляється, що рішення про формування нового зенітно-ракетного полку було ухвалено, виходячи з необхідності прикриття угруповань військ, об'єктів критичної інфраструктури, адміністративно-промислових центрів та інших важливих державних об'єктів.

На даний момент полк виконує завдання щодо прикриття повітряного простору та доукомплектування та злагодження підрозділів.

"Підрозділи, що увійшли до складу полку, вже мають багату історію перемог у протиповітряних боях, під час яких неодноразово продемонстровано високу професійну майстерність, відповідальність і витримку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що США розглядають можливість відправлення Україні зенітно-ракетного комплексу Hawk на додачу до раніше анонсованих NASAMS.

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