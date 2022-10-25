ua ru
Вт, 25 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна може отримати нові системи ППО від США, - Reuters

Новость на русском →
Вівторок 25 жовтня 2022 09:29
Україна може отримати нові системи ППО від США, - Reuters Фото: ППО Hawk на озброєнні Ізраїлю (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

США розглядають можливість відправки Україні зенітного ракетного комплексу Hawk, щоб допомогти їй захиститися від російських безпілотників і ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"США розглядають можливість відправлення ППО Hawk зі складів в Україну, щоб допомогти їй захиститися від атак російських безпілотників та крилатих ракет", - розповіло одне з джерел агентства.

Яку кількість систем ППО та ракет до них планується поставити, не повідомляється.

ППО Hawk

Зенітно-ракетний комплекс є попередником системи протиракетної оборони Patriot. Спочатку комплекс розроблявся для знищення літаків, пізніше був доопрацьований для перехоплення ракет у польоті. На озброєння було прийнято 1960 року. Сам комплекс оцінюється в 15 млн доларів, а ракети до нього - по 250 тисяч доларів за одну одиницю.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Іспанія передасть українським військовим чотири системи ППО Hawk, але на підході ще кілька таких зенітних ракетних комплексів.

Також учора канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна отримає ще три системи Iris-T найближчим часом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки ПВО Військова допомога
NEWS
Окупанти вивезли з Херсона обладнання та персонал усіх банків, - Генштаб
Окупанти вивезли з Херсона обладнання та персонал усіх банків, - Генштаб
DAILY
Зброя для перемоги. Що Захід дає Україні і чого ще не вистачає для контрнаступу
Юлія Акимовакоресподент Зброя для перемоги. Що Захід дає Україні і чого ще не вистачає для контрнаступу