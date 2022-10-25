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За форматом Кримської. Зеленський пропонує створити платформи для деокупації Придністров'я і Абхазії

Новость на русском →
Вівторок 25 жовтня 2022 11:50
За форматом Кримської. Зеленський пропонує створити платформи для деокупації Придністров'я і Абхазії Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський пропонує створити дипломатичні платформи для звільнення окупованих територій в усьому світі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Зеленський на саміті Кримської платформи.

За словами президента, коли Україна вийде на свої законні державні кордони і поверне, зокрема і Крим, нашій країні буде потрібен досвід міжніродної спільноти - безпековий, політичний, юридичний, економічний, соціальний, інфраструктурний, щоб повернути Криму повноцінне життя.

"Ми маємо зробити формат Кримської платформи стартом для інших гуманітарних і дипломатичних платформ, які сприятимуть деокупації інших територій, які були колись поневолені - від Придністров'я і Абхазії до Північних територій", - сказав він.

Зеленський попросив світових лідерів неодмінно відвідати український, звільнений від окупантів, мирний Крим - одразу, як туди повернеться наш прапор. ВІн додав, що ця частина Європи зачекалася на дорогих та поважних гостей.

А у той час, коли відновлення територіальної цілісності України ще триває, нам потрібна достатня і своєчасна підтримка - оборонна, фінансова і санкційна. Президент просить міжнародну спільноту захищати підтримку для України та постійно посилювати її, адже саме вона є фундаментом майбутнього миру.

Нагадаэмо, восени відбудеться перший парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи, що пройде у Хорватії.

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Володимир Зеленський Кримська платформа
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