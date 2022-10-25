За форматом Кримської. Зеленський пропонує створити платформи для деокупації Придністров'я і Абхазії

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив Зеленський на саміті Кримської платформи.

За словами президента, коли Україна вийде на свої законні державні кордони і поверне, зокрема і Крим, нашій країні буде потрібен досвід міжніродної спільноти - безпековий, політичний, юридичний, економічний, соціальний, інфраструктурний, щоб повернути Криму повноцінне життя.

"Ми маємо зробити формат Кримської платформи стартом для інших гуманітарних і дипломатичних платформ, які сприятимуть деокупації інших територій, які були колись поневолені - від Придністров'я і Абхазії до Північних територій", - сказав він.

Зеленський попросив світових лідерів неодмінно відвідати український, звільнений від окупантів, мирний Крим - одразу, як туди повернеться наш прапор. ВІн додав, що ця частина Європи зачекалася на дорогих та поважних гостей.

А у той час, коли відновлення територіальної цілісності України ще триває, нам потрібна достатня і своєчасна підтримка - оборонна, фінансова і санкційна. Президент просить міжнародну спільноту захищати підтримку для України та постійно посилювати її, адже саме вона є фундаментом майбутнього миру.