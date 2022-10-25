ЗСУ знищили 480 окупантів та більше 20 танків: нові втрати РФ
Фото: ЗСУ знищили 480 окупантів та більше 20 танків (Getty Images)
За минулу добу українські захисники ліквідували ще 480 російських окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 68 420 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 25 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 68420 (+480) осіб
- танків - 2611 (+21)
- бойових броньованих машин - 5321 (+26)
- артилерійських систем - 1674 (+1)
- РСЗВ - 377 (+2)
- засоби ППО - 190 (+1)
- літаків -271 (+1)
- гелікоптерів - 248 (+3)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1372 (+2)
- крилаті ракети - 350 (+0)
- кораблі /катери - 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4 054 (+10)
- спеціальна техніка - 149 (+0)
Нагадаємо, вчора біля Херсона було зруйновано тимчасову переправу окупантів, що знаходилася під Антонівським мостом. Вона була сконструйована з декількох барж.
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