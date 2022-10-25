ua ru
Вт, 25 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Біля бізнес-центру гауляйтера Балицького у Мелітополі вранці вибухнуло авто (відео)

Новость на русском →
Мелітополь, Вівторок 25 жовтня 2022 09:47
Біля бізнес-центру гауляйтера Балицького у Мелітополі вранці вибухнуло авто (відео) Фото: у Мелітополі вранці вибухнуло авто (t.me/brdVP)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок вранці, 25 жовтня, у захопленому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух у районі бізнес-центру гауляйтера Євгена Балицького. На повітря злетіло авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Мелітополя Івана Федорова.

"Колаборанти Мелітополя невдало покурили біля відділення рашистської ФСБ, яке розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького", - розповів він.

За словами очільника міста, за попередніми даними біля приміщення, в якому знаходиться один зі штабів пропагандистів Кремля і ведеться ретрансляція росЗМІ, вибухнуло авто.

Як додає видання "РІА Мелітополь", особливо гучно було у південній частині міста та у центрі.

"Бавовна" була у районі бізнес-центру гауляйтера Євгена Балицького. Про вибух заговорили і у фейковій військово-цивільній адміністрації міста, а також російські ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, вночі проти вівторка, 25 жовтня, в Мелітопольському районі пролунали 7 потужних вибухів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь
NEWS
Окупанти вивезли з Херсона обладнання та персонал усіх банків, - Генштаб
Окупанти вивезли з Херсона обладнання та персонал усіх банків, - Генштаб
DAILY
Зброя для перемоги. Що Захід дає Україні і чого ще не вистачає для контрнаступу
Юлія Акимовакоресподент Зброя для перемоги. Що Захід дає Україні і чого ще не вистачає для контрнаступу