"Хай віддають свої землі Путіну": Данілов відповів на пропозиції поступитись Росії територіями
Прихильники територіальних угод із Росією можуть самі віддати їй свої землі, а українці воюють за свою країну і всі питання мають вирішуватись через Конституцію.
Таку позицію озвучив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна, ссилаючись на його інтерв’ю Sky News.
Так, журналіст озвучив нібито слова деяких європейських дипломатів, в яких йдеться про можливу "угоду" з Росією, в рамках якої вона отримає всі окуповані до 2014 року території в обмін на членство України в НАТО. Після цього погляд Данілова "наповнився гнівом" і секретар РНБО заявив, що не знає яке відношення "ці люди мають до незалежності України".
"Нагадаю. Свого часу один французький діяч (йдеться про колишнього президента Ніколя Саркозі, - ред.) намагався домовитися з Росією щодо Грузії, Грузія втратила частину своїх територій. Після того, як діячі з Франції та Німеччини змусили нас підписати Мінські угоди, (у 2014 році) ми втратили частину Донецької та Луганської областей", - заявив він.
Після Данілов наголосив, що українці воюють за свою землю, і всі питання щодо неї мають вирішуватись через українські закони та конституцію.
"Нехай вони (європейські лідери) віддадуть свою землю Путіну. Я хочу подивитися, як відреагує їхня громада, їхні виборці, їхні діти", - підкреслив Данілов.
Раніше Данілов заявляв, що Україна не має ні з ким узгоджувати звільнення окупованих територій - ні з Лондоном, ні з Вашингтоном, ні з Варшавою, ні з Берліном.
Також секретар РНБО вважає, що з РФ не можна йти ні на які територіальні угоди, бо це лише відтермінує війну на якийсь час.