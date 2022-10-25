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Макрон попросив Папу Римського зателефонувати Путіну та Байдену для встановлення миру в Україні

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Вівторок 25 жовтня 2022 12:39
Макрон попросив Папу Римського зателефонувати Путіну та Байдену для встановлення миру в Україні Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Папи Римського Франциска з проханням поговорити з лідерами США Джо Байденом та РФ Володимиром Путіним, щоб наблизити встановлення миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le figaro.

Макрон втретє з того часу, як став президентом, зустрівся з Папою Римським у Ватикані.

Президент говорив про необхідність "релігійного діалогу" та "ролі", яку може зіграти католицька церква після закінчення війни Росії проти України.

Так, Макрон також попросив Франциска зателефонувати до Путіна, патріарха Російської православної церкви Кирила, а також Байдена, щоб "сприяти мирному процесу" в Україні.

Він вважає, що США потрібно сісти за стіл переговорів, щоб сприяти миру.

Нагадаємо, Макрон закликав РПЦ протистояти тиску Росії на Україну.

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