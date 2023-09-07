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Передача Україні "уранових снарядів" США та обстріл Костянтинівки: новини за 6 вересня

Україна, Четвер 07 вересня 2023 08:15
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Передача Україні "уранових снарядів" США та обстріл Костянтинівки: новини за 6 вересня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки оголосили про передачу Україні снарядів зі збідненим ураном. Тим часом російські окупанти обстріляли ринок у Костянтинівці.

Більш детально про те, що сталося у середу, 6 вересня, - у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

США оголосили про передачу Україні снарядів із збідненим ураном

Сполучені Штати Америки оголосили про постачання Україні снарядів зі збідненим ураном.

Це 46 пакет допомоги від США. Загальна вартість цього пакету допомоги складає 175 млн доларів.

У Костянтинівці обстріляли ринок: багато загиблих та поранених

Російські окупанти обстріляли Центральний ринок у Костянтинівці Донецької області.

В результаті їх атаки загинули 17 людей, ще 32 мирні жителі отримали поранення.

Умеров став новим міністром оборони України

Верховна рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони замість Олексія Резнікова.

Таке рішення підтримали 338 народних депутатів.

Рада призначила Кириленка головою АМКУ

Верховна рада призначила колишнього голову Донецької ОВА Павла Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету України.

Таке рішення підтримали 250 депутатів.

Коли Сенат США схвалить 24 млрд доларів для України: названо можливі терміни

Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл розраховує, що верхня палата парламенту схвалить додаткове фінансування для України у розмірі 24 млрд доларів вже до кінця вересня.

Блінкен анонсував новий великий пакет допомоги Україні від США

Сполучені Штати Америки виділять Україні новий пакет допомоги, вартість якого сягає 1 мільярда доларів.

"Сьогодні ми анонсуємо новий пакет допомоги, бюджетом понад 1 мільярд доларів. Він включає 665 мільйонів доларів для цивільної безпеки. З минулого року, з моменту як я тут був рік тому, українські сили повернули понад 50% окупованих територій. Ця нова допомога, додаткові кошти, які суттєво посилять протиповітряну оборону зокрема", - сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

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