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Британія передасть Україні розвідувальні бронемашини Scimitar

Середа 06 вересня 2023 10:28
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Британія передасть Україні розвідувальні бронемашини Scimitar Фото: бронемашини Scimitar Mk2 (twitter.com/RH_BAES_Land)
Автор: Тетяна Степанова

Велика Британія передасть Україні броньовані розвідувальні машини Scimitar Mk2 після підготовки спеціалістами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter компанії Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL).

Як зазначається, представники RBSL вирушили до Німеччини, щоб допомоги військовослужбовцям британської армії у підготовці розвідувальних машин до відправки в Україну.

Спеціалісти надали підтримку у діагностуванні несправностей, надали технічні консультації та рекомендації з ремонту, поради щодо безпеки транспортних засобів, провели дорожні випробування та взяли участь у ремонті.

Загалом протягом 32 днів вдалося підготувати 23 бронемашини.

Бронемашини Scimitar

Scimitar Mk 2 - модернізована версія броньованої розвідувальної машини Scimitar, перебуває на озброєнні британської армії.

Перші модернізовані машини були отримані армією Британії для розгортання в Афганістані у вересні 2011 року.

Броня машини була посилена додатковими модулями Plasan, а також решіткою, для протидії ручним гранатометам.

Окрім того, корпус і башта техніки оснащені посиленим протимінно-вибуховим захистом і засобами електронної протидії для захисту від саморобних вибухових пристроїв.

Допомога Україні від Британії

Великобританії від початку повномасштабного російського вторгнення послідовно підтримує нашу країну. Зокрема першою анонсувала передачу нашим військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет.

У липні Лондон анонсував новий пакет військової допомоги для України.

А у серпні Міністерство оборони Великої Британії підписало три контракти на суму більше ніж 114 млн доларів на постачання Україні засобів протиповітряної оборони.

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