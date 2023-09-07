Передача Украине "урановых снарядов" США и обстрел Константиновки: новости за 6 сентября

Соединенные Штаты Америки объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном. Тем временем российские оккупанты обстреляли рынок в Константиновке.

Более детально о том, что произошло в среду, 6 сентября, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

США объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

Соединенные Штаты Америки объявили о поставке Украине снарядов с обедненным ураном.

Это 46 пакет помощи от США. Общая стоимость этого пакета помощи составляет 175 млн долларов.

В Константиновке обстреляли рынок: много погибших и раненых

Российские оккупанты обстреляли Центральный рынок в Константиновке Донецкой области.

В результате их атаки погибли 17 человек, еще 32 мирных жителя получили ранения.

Умеров стал новым министром обороны Украины

Верховная рада назначила Рустема Умерова новым министром обороны вместо Алексея Резникова.

Такое решение поддержали 338 народных депутатов.

Рада назначила Кириленко главой АМКУ

Верховная рада назначила бывшего главу Донецкой ОВА Павла Кириленко на должность главы Антимонопольного комитета Украины.

Такое решение поддержали 250 депутатов.

Когда Сенат США одобрит 24 млрд долларов для Украины: названы возможные сроки

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл рассчитывает, что верхняя палата парламента одобрит дополнительное финансирование для Украины в размере 24 млрд долларов уже до конца сентября.

Блинкен анонсировал новый большой пакет помощи Украине от США

Соединенные Штаты Америки выделят Украине новый пакет помощи, стоимость которого достигает 1 миллиарда долларов.

"Сегодня мы анонсируем новый пакет помощи, бюджетом более 1 миллиарда долларов. Он включает 665 миллионов долларов для гражданской безопасности. С прошлого года, с момента как я здесь был год назад, украинские силы вернули более 50% оккупированных территорий. Эта новая помощь, дополнительные средства, которые существенно усилят противовоздушную оборону в частности", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.