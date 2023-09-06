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ЗСУ знищили ще 610 окупантів та майже 40 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

Середа 06 вересня 2023 08:22
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ЗСУ знищили ще 610 окупантів та майже 40 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські бійці за добу ліквідували ще 610 російських окупантів, таким чином російська армія з початку повномасштабного вторгнення вже втратила близько 266 290 військових. Також ЗСУ знищили 36 артсистем, 8 танків та 12 ББМ ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 266290 (+610) осіб ліквідовано;
  • танків - 4497 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 8682 (+12) од.;
  • артилерійських систем - 5685 (+36) од.;
  • РСЗВ - 748 (+1) од.;
  • засоби ППО - 505 (+1);
  • літаків - 315 од.;
  • вертольотів - 316 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4519 (+7) од.;
  • крилаті ракети - 1447 од.;
  • кораблі/катери - 19 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8190 (+15) од.;
  • спеціальна техніка - 852 (+1) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Українські війська вразили 14 артилерійських засобів противника. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), Збройні сили України 5 вересня досягли успіхів на південь від Андріївки та в районі Кліщіївки. Також, просунулися в районі Роботиного та на північний захід від Вербового. Через потужні артилерійські обстріли ЗСУ окупанти втрачають моральний бойовий дух.

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