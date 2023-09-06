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Нічна атака РФ по Україні: сили ППО знищили 23 повітряні цілі

Україна, Середа 06 вересня 2023 07:51
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Нічна атака РФ по Україні: сили ППО знищили 23 повітряні цілі Фото: ППО знищила 23 повітряні цілі, якими РФ атакувала Україну вночі 6 вересня (facebook com Ministry of Defence UA)
Автор: Максим Шушко

Російська Федерація сьогодні вночі, 6 вересня атакувала Україну ракетами та дронами. Сили протиповітряної оборони знищили 23 повітряні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Російські окупанти 6 вересня випустили по Україні 7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, 1 балістичну ракету “Іскандер-М” і 25 ударних безпілотників типу Shahed-136/131. Усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі.

Ракети були випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса, а дрони з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда). До відбиття російської повітряної атаки були залучені зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 8 ракет та 15 ударних БПЛА.

Обстріл України вночі 6 вересня

Російські війська завдали масованого удару по Одеській області за допомогою БПЛА типу "Шахед". Внаслідок атаки в кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Одна людина загинула.

Також, окупанти завдали комбінованого ракетного удару по столиці. Сили ППО в Києві знищили всі повітряні цілі.

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