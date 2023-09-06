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Умєров став новим міністром оборони України

Середа 06 вересня 2023 13:21
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Умєров став новим міністром оборони України Фото: Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України замість Олексія Резнікова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Таке рішення підтримали 338 народних депутатів.

Умєров став новим міністром оборони України

Що цьому передувало

Чутки про відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони ходили вже давно. Зокрема, вони посилювалися після низки скандалів із закупівлями Міноборони продуктів харчування та амуніції для українських військових за завищеними цінами.

3 вересня джерела РБК-Україна розповіли про перестановки в Міноборони. Йшлося про звільнення Резнікова та призначення на його посаду Умєрова. Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

Рустем Умєров

Умєров народився в Самарканді (Узбекистан) 19 квітня 1982 року в сім'ї вихідців з Алушти (Крим).

У вересні 2019 року його обрали народним депутатом від фракції "Голос". Під час роботи у Раді Умєров очолював Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги.

У вересні 2022 року він став очільником Фонду державного майна.

Більше про Умєрова - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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