ЗСУ просунулися південніше Роботиного та наступають на флангах Бахмута

Українські війська продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Захисники просунулися південніше звільненого Роботиного у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу ЗСУ Павла Ковальчука в ефірі телемарафону.

Мелітопольський напрямок

За словами речника, на напрямку Роботине-Новопрокопівка у Запорізькій області наші військові мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах.

Також захисники завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

скриншот deepstatemap.live

Бахмутський напрямок

Як і раніше, ЗСУ продовжують тиснути на противника південніше Бахмута. Окупанти зазнають втрат, переміщують підрозділи та використовують резерви.

Атаки окупанти

Тим часом наші бійці стримують наступ ворога на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

"Також на Лиманському та Бахмутському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки та північніше Кліщіївки. Важкі бої тривають", - додав речник.

Наступ українських військ

Нагадаємо, цього літа наші захисники розпочали наступальні дії на півдні України. ЗСУ звільнили понад 10 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. Нещодавно українські бійці деокупували населений пункт Роботине у Запорізькій області.

При цьому російські загарбники посилили атаки у напрямку Лимана на Куп'янська. Британська розвідка припускає, що окупанти хочуть відтягнути українські війська, щоб зупинити контрнаступ на півдні.

Сили оборони також зазначають, що росіяни прагнуть просунутися до річки Оскіл, зробивши так званий коридор.

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