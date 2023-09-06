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У Британії підтвердили знищення танка Challenger 2 в Україні: чи надішлють заміну

Середа 06 вересня 2023 11:18
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У Британії підтвердили знищення танка Challenger 2 в Україні: чи надішлють заміну Ілюстративне фото: у Британії підтвердили знищення танка Challenger 2 в Україні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти дійсно знищили один з бойових танків Challenger 2, який Британія передала Збройним силам України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Міністр оборони Британії Грант Шеппс підтвердив знищення танка Challenger 2 в Україні. Він зазначив, що це могло статися "у військовій зоні".

При цьому Шеппс наголосив, що Британія не надасть заміну знищеному танку.

Що цьому передувало

Вчора у мережі з'явилося відео, на якому видно як танк, схожий на Challenger 2, горить.

Джерела ЗМІ в оборонному відомстві повідомляли, що танк міг підірватися на міні, що спричинило пожежу в задньому паливному баку.

При цьому зазначимо, що танк має дуже гарний захист. А джерело ВВС в одному із західних оборонних відомств зауважило, що екіпаж із чотирьох людей вижив.

Challenger 2

Британія була однією з перших країн, що приєдналася до танкової коаліції, яку створила Україна. Британці надали українським захисникам танки Challenger 2. Відомо, що ЗСУ отримали 14 одиниць цієї техніки.

Ці танки можуть вражати цілі на відстані до 10 кілометрів, мають нічний приціл та лазерний далекомір.

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