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США оголосили про передачу Україні снарядів зі збідненим ураном

Середа 06 вересня 2023 20:30
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США оголосили про передачу Україні снарядів зі збідненим ураном Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 6 вересня, оголосили про поставку Україні снарядів зі збідненим ураном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пентагону.

"Міністерство оборони оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони", - йдеться у повідомленні.

Що входить в цей пакет допомоги

  • Обладнання для систем ППО України;
  • Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;
  • 81-мм міномети і снаряди;
  • 120-мм танкові боєприпаси зі збідненим ураном для танків "Абрамс";
  • Ракети з трубчастим запуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • Протитанкові комплекси "Джавелін" і АТ-4;
  • Понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
  • Тактичні аеронавігаційні системи;
  • Тактичні захищені системи зв'язку та допоміжне обладнання;
  • Підривні боєприпаси для розчищення перешкод;
  • Запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

У Пентагоні уточнили, що це 46 пакет допомоги від США. Зазначається, що загальна вартість цього пакета допомоги становить 175 млн доларів.

Передача Україні снарядів зі збідненим ураном

У березні 2023 року в Пентагоні заявили, що Сполучені Штати не планують наслідувати приклад Британії і передавати Україні снаряди зі збідненим ураном.

Але вже в червні стало відомо, що Білий дім готовий надати Україні снаряди зі збідненим ураном після кількох тижнів внутрішніх дебатів про те, як оснастити танки Abrams, які США передають Києву.

Детальніше про снаряди зі збідненим ураном читайте у матеріалі РБК-Україна "Україна отримає від США "уранові снаряди": що це і чому їх бояться росіяни".

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