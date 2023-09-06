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У Костянтинівці обстріляли ринок: багато загиблих та поранених

Донецьк, Середа 06 вересня 2023 15:08
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У Костянтинівці обстріляли ринок: багато загиблих та поранених Фото: обстріл ринку у Костянтинівці Донецької області стався 6 вересня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстріляли Центральний ринок у Костянтинівці Донецької області. Є загиблі та багато поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини Донбасу.

За даними видання, попередньо, окупанти атакували ринок, де завжди багато людей, ракетами С-300.

У мережі вже публікують відео з місця "прильоту".

Оновлено. Як пише кореспондент "Радіо Свобода" з місця події, вже відомо про 16 загиблих.

Обстріли Костянтинівки Донецької області

В останні дні Костянтинівка Донецької області перебуває під постійними обстрілами, хоч і вважається, що місто перебуває у так званому "відносному тилу".

Наприклад, учора, 5 вересня, Костянтинівку також обстріляли. Поранення отримали троє людей. Вони в момент обстрілу їхали мікроавтобусом. Двоє перебувають у лікарні у тяжкому стані.

До цього, ще зранку, 5 вересня, окупанти також завдали ракетного удару по Костянтинівці - 1 людина поранена, було пошкоджено 3 багатоповерхівки і 3 приватні будинки.

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