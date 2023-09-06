Коли Сенат США схвалить 24 млрд доларів для України: названо можливі терміни

В американському Сенаті розраховують, що верхня палата парламенту схвалить додаткове фінансування для України у розмірі 24 млрд доларів вже до кінця вересня.

Про це заявив лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Він зазначив, що після ескалації російського диктатора Володимира Путіна у війні президент США Джо Байден "не був таким рішучим", як хотіли б багато конгресменів.

За словами Макконнелла, зараз для Сенату не час розслаблятись у питанні допомоги Україні.

Сенатор додав, що члени вищої палати парламенту матимуть можливість продемонструвати свою підтримку, "коли вони приймуть додаткові асигнування (для України - ред.) до кінця місяця".

Додаткове фінансування для України від США

Нагадаємо, на початку серпня президент США Джо Байден направив до Конгресу запит на додаткове фінансування у розмірі близько 40 млрд доларів. Частину цих коштів - 24 млрд доларів - він запропонував виділити для України.

За кілька днів до цього в Пентагоні розповідали, що загалом у їхньому розпорядженні залишилося 6 млрд доларів для військової допомоги Україні.

Наприкінці серпня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван наголошував, що у Білому домі не сумніваються, що Конгрес схвалить додаткове фінансування.