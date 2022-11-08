Передача Україні нових систем ППО та націоналізація п'яти підприємств: новини за 7 листопада

Війна Росії проти України: останні новини

В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков

В Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide.

"ЗРК NASAMS та Aspide прибули в Україну! Ця зброя суттєво посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішою", - розповів міністр оборони Олексій Резніков.

Україна націоналізувала підприємства Коломойського, Жеваго та Богуслаєва

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про примусове відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Рішення стосується "забезпечення проведення у системі депозитарного обліку депозитарних операцій із примусового відчуження у власність держави акцій" цих компаній.

У розвідці розповіли, скільки "Іскандерів" залишилося у Росії

За даними Головного управління розвідки, Росія вже використала 80% своїх сучасних ракет, завдаючи ударів по Україні. Так, у країни-агресора залишилося близько 120 балістичних ракет для ОТРК "Іскандер".

Сунак незабаром прибуде до України, - Пристайко

Новий прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак може незабаром приїхати з візитом до України, розповів посол у Британії Вадим Пристайко.

При цьому він не повідомив, коли точно відбудеться візит голови британського уряду.

Росіяни готуються до втечі з Херсона. Пропагандистам роздали методички, - "Медуза"

Кремль вважає ймовірним втечу російської армії з Херсона і вже готується до цього, розповіли у "Медузі".

За даними видання, пропагандисти отримали методички із вказівками, як розповідати про ситуацію у Херсоні. Таким чином, Кремль хоче підготувати росіян до здачі міста.

В Ірані починається внутрішній розкол через передачу дронів росіянам

В Ірані, ймовірно, починається внутрішній конфлікт на тлі постачання дронів-камікадзе Росії. Публічні особи країни відкрито виступають проти такого експорту до РФ.

Наприклад, один з відомих консервативних священнослужителів та редактор іранської газети Масіх Мохаджері розкритикував іранський уряд за позицію щодо війни в Україні та експорт безпілотників до Росії.