Передача Україні нових систем ППО та націоналізація п'яти підприємств: новини за 7 листопада

Україна отримала від союзників системи ППО NASAMS та Aspide. Тим часом у нашій країні націоналізували п'ять підприємств, серед яких "Укрнафта" та "Мотор Січ".
Більш детально про те, що сталося у понеділок, 7 листопада, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
В Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide.
"ЗРК NASAMS та Aspide прибули в Україну! Ця зброя суттєво посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішою", - розповів міністр оборони Олексій Резніков.
Україна націоналізувала підприємства Коломойського, Жеваго та Богуслаєва
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про примусове відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор".
Рішення стосується "забезпечення проведення у системі депозитарного обліку депозитарних операцій із примусового відчуження у власність держави акцій" цих компаній.
У розвідці розповіли, скільки "Іскандерів" залишилося у Росії
За даними Головного управління розвідки, Росія вже використала 80% своїх сучасних ракет, завдаючи ударів по Україні. Так, у країни-агресора залишилося близько 120 балістичних ракет для ОТРК "Іскандер".
Сунак незабаром прибуде до України, - Пристайко
Новий прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак може незабаром приїхати з візитом до України, розповів посол у Британії Вадим Пристайко.
При цьому він не повідомив, коли точно відбудеться візит голови британського уряду.
Росіяни готуються до втечі з Херсона. Пропагандистам роздали методички, - "Медуза"
Кремль вважає ймовірним втечу російської армії з Херсона і вже готується до цього, розповіли у "Медузі".
За даними видання, пропагандисти отримали методички із вказівками, як розповідати про ситуацію у Херсоні. Таким чином, Кремль хоче підготувати росіян до здачі міста.
В Ірані починається внутрішній розкол через передачу дронів росіянам
В Ірані, ймовірно, починається внутрішній конфлікт на тлі постачання дронів-камікадзе Росії. Публічні особи країни відкрито виступають проти такого експорту до РФ.
Наприклад, один з відомих консервативних священнослужителів та редактор іранської газети Масіх Мохаджері розкритикував іранський уряд за позицію щодо війни в Україні та експорт безпілотників до Росії.
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