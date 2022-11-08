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Передача Украине новых систем ПВО и национализация пяти предприятий: новости за 7 ноября

Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Украина получила от союзников системы ПВО NASAMS и Aspide. Тем временем в нашей стране национализировали пять предприятий, среди которых "Укрнафта" и "Мотор Січ".

Более детально о том, что произошло в понедельник, 7 ноября, - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и Aspide, - Резников

В Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

"ЗРК NASAMS и Aspide прибыли в Украину! Это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным", - рассказал министр обороны Алексей Резников.

Украина национализировала предприятия Коломойского, Жеваго и Богуслаева

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ", ЧАО "Запорожтрансформатор".

Решение касается "обеспечения проведения в системе депозитарного учета депозитарных операций по принудительному отчуждению в собственность государства акций" этих компаний.

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По данным Главного управления разведки, Россия уже использовала 80% своих современных ракет, нанося удары по Украине. Так, у страны-агрессора осталось около 120 баллистических ракет для ОТРК "Искандер".

Сунак в скором времени прибудет в Украину, - Пристайко

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак может в скором времени приехать с визитом в Украину, рассказал посол в Британии Вадим Пристайко.

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