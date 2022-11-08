Передача Украине новых систем ПВО и национализация пяти предприятий: новости за 7 ноября

Война России против Украины: последние новости

В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и Aspide, - Резников

В Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

"ЗРК NASAMS и Aspide прибыли в Украину! Это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным", - рассказал министр обороны Алексей Резников.

Украина национализировала предприятия Коломойского, Жеваго и Богуслаева

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ", ЧАО "Запорожтрансформатор".

Решение касается "обеспечения проведения в системе депозитарного учета депозитарных операций по принудительному отчуждению в собственность государства акций" этих компаний.

В разведке рассказали, сколько "Искандеров" осталось у России

По данным Главного управления разведки, Россия уже использовала 80% своих современных ракет, нанося удары по Украине. Так, у страны-агрессора осталось около 120 баллистических ракет для ОТРК "Искандер".

Сунак в скором времени прибудет в Украину, - Пристайко

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак может в скором времени приехать с визитом в Украину, рассказал посол в Британии Вадим Пристайко.

При этом он не сообщил, когда точно состоится визит главы британского правительства.

Россияне готовятся к бегству из Херсона. Пропагандистам раздали методички, - "Медуза"

Кремль считает вероятным бегство российской армии из Херсона и уже готовится к этому, рассказали в "Медузе".

По данным издания, пропагандисты получили методички с указаниями, как рассказывать о ситуации в Херсоне. Таким образом Кремль хочет подготовить россиян к сдаче города.

В Иране начинается внутренний раскол из-за передачи дронов россиянам

В Иране, вероятно, начинается внутренний конфликт на фоне поставок дронов-камикадзе России. Публичные лица страны открыто выступают против такого экспорта в РФ.

К примеру, один из известных консервативных священнослужителей и редактор иранской газеты Масих Мохаджери раскритиковал иранское правительство за позицию по войне в Украине и экспорт беспилотников в Россию.