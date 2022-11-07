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У розвідці розповіли, скільки "Іскандерів" залишилося у Росії

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Понеділок 07 листопада 2022 11:17
У розвідці розповіли, скільки "Іскандерів" залишилося у Росії Фото: у розвідці розповіли, скільки "Іскандерів" залишилося у Росії (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія вже використала 80% своїх сучасних ракет, завдаючи ударів по Україні. Так, у країна-агресора залишилось близько 120 балістичних ракет для ОТРК "Іскандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького у коментарі "The Economist".

Українські офіційні особи визнають, що наша країна поки не має ефективного захисту від іранських ракет, які вражають цілі на набагато більшій швидкості, ніж крилаті ракети чи безпілотники, або від подібних на "Іскандери" та "Кинжали" ракет.

Так, Скібіцький повідомив, що у жовтні росіяни випустили 25 "Іскандерів" по Україні, а ЗСУ змогли збити лише три. Зазначається, що поки що використання Росією таких ракет стримувалося лише дефіцитом.

За оцінками Скібіцького, у Росії залишилося лише 120 "Іскандерів". Інші джерела стверджують, що кількість "Кинжалів" становить близько 40.

Проте, оскільки запаси РФ поповнюються іранцями, країна-агресор може подвоїти свої атаки.

Так, воєнній розвідці України стали відомі плани Кремля придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar і відправити їх повітрям до Криму та морем до російських портів на Каспійському морі.

Українські чиновники зазначають, що зараз, як ніколи, нашій країні потрібна зброя, що здатна збивати балістичні ракети, наприклад, американська система Patriot. Їм також потрібні ракети більшого радіусу дії, такі як американські Atacms, які вони сподіваються використовувати для ударів по командних центрах за сотні кілометрів у тилу ворога.

Зазначимо, що нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що у РФ залишилося трохи більше чверті високоточних ракет із запасу, який був до лютого.

Окрім того, у розвідці повідомляли, що Іран планує відправити РФ нову партію з понад 200 бойових дронів на початку листопада.

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