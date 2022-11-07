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ЗСУ звільнили вже 37% окупованої з 2014 року території України, - аналітики

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Україна, Понеділок 07 листопада 2022 10:59
ЗСУ звільнили вже 37% окупованої з 2014 року території України, - аналітики Фото: ЗСУ звільнили вже 75 тисяч квадратних кілометрів території (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові звільнили вже близько 37% території нашої країни, яку з 2014 року окупувала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OSInt-аналітиків проекту Defmon.

"ЗСУ звільнили вже 37% території України, що перебувала під російською окупацією (вважаючи з окупованими у 2014 році Кримом та ОРДЛО), або 50% від того, що РФ окупувала після 24 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.

За даними аналітиків, під окупацією Росії знаходяться понад 124 тисячі квадратних кілометрів території України. ЗСУ станом на 6 листопада вдалося звільнили 75 тисяч квадратних кілометрів.

ЗСУ звільнили вже 37% окупованої з 2014 року території України, - аналітики

Фото: ЗСУ звільнили вже 75 тисяч квадратних кілометрів території (twitter.com/DefMon)

Нагадаємо, за словами Сергія Гайдая, українські захисники з 31 жовтня звільнили 9 населених пунктів у Луганській області.

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