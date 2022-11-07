В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
В Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова.
"ЗРК NASAMS і Aspide прибули в Україну! Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим", - написав він.
Резніков запевнив, що ЗСУ будуть продовжувати збивати ворожі цілі, які атакують Україну.
Він подякував Норвегії, Іспанії та США за передачу озброєння нашій країні.
ЗРК NASAMS
NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, гелікоптерів та крилатих ракет у радіусі до 40 кілометрів.
ЗРК Aspide
Наземний ЗРК Spada Aspide - це сухопутна ЗРК малої дальності, яку використовують для протиповітряної оборони. Комплекс застосовують проти літаків, гелікоптерів, дронів і ракет, що випускаються з авіації. Після пуску ракета Aspide летить зі швидкістю 1324 м/с та забезпечує ураження цілі на максимальній дальності 12 км та висоті 6 км.
Нагадаємо, у Пентагоні повідомили, що США передадуть Україні сумарно вісім систем протиповітряної оборони NASAMS. The New York Times писало, що українські військові проходили навчання в Німеччині з використання NASAMS.
Також зазначимо, що українські захисники почали проходити навчання із застосування ЗРК Aspide в Іспанії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.