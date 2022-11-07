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Окупанти вдарили по Нікопольському району: пошкоджено будинки та підприємство

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Дніпро, Понеділок 07 листопада 2022 20:29
Окупанти вдарили по Нікопольському району: пошкоджено будинки та підприємство Фото: окупанти вдарили по Нікопольському району (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні вдень, 7 листопада, із РСЗВ обстріляли Марганецьку громаду у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

Внаслідок обстрілу зруйновано господарську споруду, ще одну суттєво пошкоджено. Крім того, постраждали два приватні житлові будинки. На щастя, ніхто не постраждав.

Також у Дніпропетровській області піротехніки за день знешкодили близько двох десятків вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що російські окупанти вночі 5 листопада завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок атак ворога ніхто не постраждав.

Вночі 4 листопада українські сили ППО у Дніпропетровській області збили 8 російських дронів-камікадзе.

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Дніпропетровська область
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