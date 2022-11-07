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У Херсонській області сьогодні збито російський Су-25

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Херсон, Понеділок 07 листопада 2022 10:41
У Херсонській області сьогодні збито російський Су-25 Фото: у Херсонській області сьогодні збитий російський Су-25 (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 7 листопада, українські військові збили російський Су-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"7 листопада, близько 09:30 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, за останню добу ЗСУ знищили ще 530 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 76 тисяч своїх військових.

Як писало РБК-Україна російський загарбник у перехопленій українською розвідкою розмові поскаржився на постійні обстріли українських захисників та повідомив про відступ окупаційної армії з Херсонської області до Криму.

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