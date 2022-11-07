У Херсонській області сьогодні збито російський Су-25
У понеділок, 7 листопада, українські військові збили російський Су-25.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"7 листопада, близько 09:30 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, за останню добу ЗСУ знищили ще 530 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 76 тисяч своїх військових.
Як писало РБК-Україна російський загарбник у перехопленій українською розвідкою розмові поскаржився на постійні обстріли українських захисників та повідомив про відступ окупаційної армії з Херсонської області до Криму.
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