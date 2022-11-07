Сунак незабаром прибуде до України, - Пристайко

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак може незабором приїхати з візитом до України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на посла України у Британії Вадима Пристайко в ефірі SkyNews .

Пристайко зазначив, що Сунак неодмінно приїде до України, проте він не повідомив, коли точно відбудеться його візит.

"Ми не будемо обговорювати дати через безпеку вашого прем’єр-міністра. Але він зовсім скоро приїде в Україну", - сказав дипломат.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ще влітку, коли Сунак боровся за прем'єрське крісло з Ліз Трасс, він обіцяв, що його перший закордонний візит буде саме до України.

До того ж, Сунак підтвердив постійну підтримку України з боку Лондона та погодився з необхідністю продовжувати тиск на варварський режим Путіна шляхом продовження економічних санкцій.

Він також зазначав, що війна Росії проти України призвела до дестабілізації енергетичних ринків та ланцюгів постачання у всьому світі.

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