Пелоси может посетить Тайвань. Почему Китай против и чем это грозит

Статус Тайваня и суть конфликта

Китай постоянно угрожает аннексией и считает Тайвань своей территорией, хотя не контролирует остров и его правительство. В 1950 году правившая в Китае партия Гоминьдан потерпела поражение в Гражданской войне и учредила временной столицей город Тайбэй. Помимо самого Тайваня под его контролем остаются Пэнху, Цзиньмэнь, Мацзу и другие небольшие острова, в том числе в Южно-Китайском море.

На сегодня Тайвань является частично признанным государством, но материковый Китай постоянно напоминает о своем суверенитете над ним. В то же время западный мир настаивает на том, чтобы Пекин отказался от идеи силового захвата. При этом США не признают Тайвань независимым государством.

Если подтвердится информация о том, что Нэнси Пелоси едет на Тайвань, то она станет самым высокопоставленным политиком из США, который посетил остров с 1997 года. Это, в свою очередь, может расцениваться как подрыв суверенитета Китая.

Зачем Пелоси хочет посетить Тайвань

Нынешний спикер Палаты представителей на протяжении всей политической карьеры критиковала Китай. В том числе осуждала нарушения прав человека, проводила встречи с диссидентами, посещала площадь Тяньаньмэнь, чтобы почтить память жертв расстрела в 1989 году.

Пелоси собиралась посетить остров в апреле 2022 года, но поездку отложили в связи с болезнью. Тогда она не раскрывала детали планируемого визита, но на днях заявила о важности "продемонстрировать поддержку Тайваню". Особенно на фоне военных провокаций со стороны Китай, которые обострились с началом российского вторжения в Украину. Эксперты опасаются, что председатель КНР Си Цзиньпин возьмет пример с президента России Владимира Путина и проведет свою "специальную военную операцию".

Официально Вашингтон до сих пор не подтвердил и не опроверг информацию о запланированном визите Пелоси. Известно, что она посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Тайвань же пока остается под вопросом.

Позиция Китая

Возможный визит Пелоси на Тайвань может стать очередным витком эскалации отношений между США и Китаем. Дело в том, что Вашингтон оказывает военную поддержку Тайбэю и одобрил в июле продажу военного оборудования на 108 млн долларов. Более того, сегодня стало известно о том, что Конгресс США может рассмотреть поставки по ленд-лизу и принять закон, как в случае с Украиной.

Естественно, Китай требует от США отменить сделку по продаже оружия. А что касается визита Пелоси, то Министерство национальной обороны пообещало, что армия "никогда не будет сидеть сложа руки", намекнув на возможный военный ответ.

На этой неделе китайские государственные СМИ вышли с рядом материалов, основной смысл которых сводится к тому, что Тайваню придется ощутить на себе "гнев Пекина". А Си Цзиньпинь в телефонном разговором с президентом США Джо Байденом подтвердил, что не допустит вмешательства в дела Тайваня и намерен ликвидировать любую форму его независимости.

"Общественное мнение нельзя нарушать, играя с огнем, вы подожжете себя. Я надеюсь, что американская сторона ясно это понимает", - заявил он Байдену, имея в виду то, что аннексию поддерживают китайское правительство и народ.

В итоге накануне предполагаемого визита спикера Палаты представителей Пекин объявил учения в Южно-Китайском море.

Что ответили в США

Президент Байден упоминал, что американские военные не считают визит Пелоси на Тайвань хорошей идеей. Однако не уточнил статус этой поездки. В то же время СМИ писали, что администрация Байдена пыталась отговорить ее от визита.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби также отметил, что Вашингтон не меняет свою политику в отношении Тайваня, поэтому у Китая нет причин для чрезмерного напряжения. Как эта позиция отразится на возможном визите, пока не ясно.

Американские военные не исключают, что Китай может сбить самолет Пелоси, например, на подлете к острову. В связи с этим Пентагон может привлечь истребители, корабли, средства наблюдения и другие системы, чтобы обеспечить безопасность поездки на Тайвань.

Тайвань готовится к приему

По состоянию на сейчас самолет Пелоси вылетел с базы "Эндрюс", но конечная точка его маршрута не указана. А Тайбэй уже поднял в небо истребители и развернул средства противовоздушной обороны в международном аэропорту "Таоюань" на фоне китайских стрельб в Тайваньском проливе.