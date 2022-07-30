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В Конгрессе готовятся внести закон о ленд-лизе Тайваню

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Вашингтон, Суббота 30 июля 2022 07:14
В Конгрессе готовятся внести закон о ленд-лизе Тайваню Фото: в Конгрессе готовятся внести закон о ленд-лизе Тайваню (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Представители Республиканской партии США готовятся внести в Конгресс законопроект о поставках вооружения по ленд-лизу на Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Инициаторами законопроекта являются члены Палаты представителей Республиканской партии Мишель Стил и сенатор Марша Блэкберн.

"Республиканцы в Конгрессе готовятся принять закон о создании программы военной помощи Тайваню по ленд-лизу, чтобы предотвратить усиление воинственности со стороны коммунистического Китая", - говорится в сообщении.

Как заявила Стил, США "должны быть на стороне свободы и демократии" в то время, как Китай продолжает оказывать давление на Тайвань.

"Тайвань - наш крупнейший партнер в Индо-Тихоокеанском регионе, и их постоянный суверенитет необходим для того, чтобы бросить вызов Новой оси зла", - сказала Марша Блэкберн,

Она также добавила, что Тайвань должен знать о намерениях США поддерживать его, в том числе оружием и техникой, независимо от того, что говорят в КНР.

Законопроект разрешит предоставлять или сдавать в аренду оружие и военную технику Тайваню, а взамен правительство страны должно будет возместить его стоимость в течение 12 лет, отмечается в материале.

По данным телеканала, законопроект уже получил поддержку двух партий в Конгрессе.

Напомним, запланированный визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань серьезно обострил напряженность между Китаем и США. Официальный Пекин требует отменить поездку, поскольку считает ее вмешательством во внутренние дела Китая. Вашингтон опасается, что самолет с американской делегацией вообще могут сбить.

В связи с этим США направили к берегам Тайваня авианосец, а Пекин угрожает острову тем, что ему "придется почувствовать гнев", если Пелоси все-таки посетит эту территорию.

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