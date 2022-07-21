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Война России против Украины заставляет Китай продумать нападение на Тайвань, - глава ЦРУ

Новина українською →
Четверг 21 июля 2022 08:56
Война России против Украины заставляет Китай продумать нападение на Тайвань, - глава ЦРУ Фото: директор Центрального разведывательного управления Уилл Бернс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Опыт России в войне против Украины влияет на расчеты Китая о том, как и когда он может решиться на вторжение на Тайвань. При этом риски китайского вторжения будут увеличиваться с каждым годом.

Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления Уилл Бернс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gardian.

"Риски этого, как нам кажется, становятся тем выше, чем дальше в это десятилетие. Я бы не стал недооценивать решимость президента Си утвердить контроль Китая над самоуправляющимся Тайванем", - заявил он, добавив, что Китай обеспокоен, глядя войну России против Украины, которую он охарактеризовал как "стратегическую неудачу" президента Владимира Путина.

"Мы считаем, что это не столько влияет на вопрос о том, решит ли китайское руководство через несколько лет применить силу для контроля над Тайванем, сколько на то, как и когда оно это сделает", - сказал Бернс.

Он сказал, что Китай, как полагают, заметил на примере Украины, что нельзя добиться быстрых, решительных побед с помощью подавляющей силы.

"Я подозреваю, что урок, который извлекают китайское руководство и военные, заключается в том, что вам необходимо накопить подавляющую силу, если вы собираетесь рассматривать такую возможность в будущем", - сказал он.

Глава ЦРУ добавил, что Китай, вероятно, усвоил, что ему необходимо контролировать информационное пространство и делать все возможное, чтобы защитить свою экономику от возможных санкций.

Напомним, что недавно Госдеп США одобрили продажу военного оборудования Тайваню на 108 млн долларов. После чего Пекин потребовал от Вашингтона отменить сделку и разорвать американо-тайваньские военные связи.

Кроме того, в прошлом месяце министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну, если Тайвань провозгласит независимость.

США в свою очередь готовы применить силу для защиты Тайваня. Президент Джо Байден заявил, США поддерживают другие страны, чтобы гарантировать, что Китай не сможет вторгнуться на Тайвань.

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