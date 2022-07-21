Война России против Украины заставляет Китай продумать нападение на Тайвань, - глава ЦРУ

Опыт России в войне против Украины влияет на расчеты Китая о том, как и когда он может решиться на вторжение на Тайвань. При этом риски китайского вторжения будут увеличиваться с каждым годом.

"Риски этого, как нам кажется, становятся тем выше, чем дальше в это десятилетие. Я бы не стал недооценивать решимость президента Си утвердить контроль Китая над самоуправляющимся Тайванем", - заявил он, добавив, что Китай обеспокоен, глядя войну России против Украины, которую он охарактеризовал как "стратегическую неудачу" президента Владимира Путина.

"Мы считаем, что это не столько влияет на вопрос о том, решит ли китайское руководство через несколько лет применить силу для контроля над Тайванем, сколько на то, как и когда оно это сделает", - сказал Бернс.

Он сказал, что Китай, как полагают, заметил на примере Украины, что нельзя добиться быстрых, решительных побед с помощью подавляющей силы.

"Я подозреваю, что урок, который извлекают китайское руководство и военные, заключается в том, что вам необходимо накопить подавляющую силу, если вы собираетесь рассматривать такую возможность в будущем", - сказал он.

Глава ЦРУ добавил, что Китай, вероятно, усвоил, что ему необходимо контролировать информационное пространство и делать все возможное, чтобы защитить свою экономику от возможных санкций.