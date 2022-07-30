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Тайвань поднял в небо истребители на фоне учений Китая и визита Пелоси

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Тайвань, Суббота 30 июля 2022 15:38
Тайвань поднял в небо истребители на фоне учений Китая и визита Пелоси Фото: Тайвань поднял в небо истребители на фоне учений Китая и визита Пелоси (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Тайвань поднял в небо истребители с авиабазы "Chiayi Air Base". Это происходит в то время, когда спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси в самолете направляется на остров, против чего выступала китайская сторона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Чаудхари Парвез в Twitter.

"Китайские войска начали обстрелы Тайваньского пролива боевыми артиллерийскими снарядами. Хотя Китай утверждает, что это всего лишь учения, тем временем Тайвань только что поднял истребители с авиабазы Chiayi Air Base", - пишет журналист, ссылаясь на источники.

Отметим, что борт Нэнси Пелоси, по данным радаров, все ближе приближается к Тайваню. За передвижением самолета уже наблюдают более 50 тысяч человек.

Напряжение растет

Также стало известно, что китайские боевые корабли следят за американской авианосной ударной группой во главе с атомным авианосцем CVN 76 Ronald Reagan.

Вместе с тем Китай закрыл Тайваньскую пролив и продолжил "учебную стрельбу" с помощью артиллерии и РСЗО. Также местные СМИ зафиксировали переброску РСЗО в провинцию, которая находится всего в 180 км от Тайваня.

Тайвань разворачивает ПВО - СМИ

"Между тем Тайвань только развернул системы противовоздушной обороны в международном аэропорту Таоюань, гражданском объекте", - пишет израильское СМИ "Terror Alarm".

Напомним, запланированный визит Пелоси на Тайвань серьезно обострил напряженность между Китаем и США. Официальный Пекин требует отменить поездку, поскольку считает ее вмешательством во внутренние дела Китая. Вашингтон опасается, что самолет с американской делегацией вообще могут сбить.

В связи с этим США направили к берегам Тайваня авианосец, а Пекин угрожает острову тем, что ему "придется почувствовать гнев", если Пелоси все-таки посетит эту территорию.

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