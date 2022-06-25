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Пекин готов вернуть Тайвань военным путем, - посол Китая во Франции

Новина українською →
Суббота 25 июня 2022 15:06
Пекин готов вернуть Тайвань военным путем, - посол Китая во Франции Фото: Пекин готов вернуть Тайвань военным путем (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китай готов вернуть Тайвань в свой состав. Даже военным путем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова посла Китая во Франции Лу Шае в эфире Livre Noir.

"Мы вернем Тайвань всеми средствами, в том числе военными", - заявил посол.

Отметим, что, по словам министра обороны Китая Вэй Фенхе, Китай без колебаний начнет войну против Тайваня, если последний объявит о своей независимости.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что лишь недавно 22 китайские военные самолеты вошли в зону систем ПВО Тайваня. Между тем Китайский лидер Си Цзиньпин узаконил "невоенное" использование Вооруженных сил, что, со своей стороны, вызывает опасения за то, что Китай готовится к вторжению на Тайвань.

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