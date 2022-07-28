Си Цзиньпин - Байдену: Китай решительно выступает против вмешательства в дела Тайваня

Лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Стороны, в частности, обсудили конфликт между странами, который возник из-за Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство " Синьхуа ".

"Мы решительно против сепаратизма и внешнего вмешательства в дела Тайваня и никогда не оставим места независимости Тайваня в любой форме", - заявил Си Цзиньпин в ходе переговоров.

При этом лидер КНР подчеркнул, что такой же позиции по вопросу независимости Тайваня "придерживаются китайское правительство и народ".

"Общественное мнение нельзя нарушать, играя с огнем, вы подожжете себя. Я надеюсь, что американская сторона ясно это понимает", - отметил он.