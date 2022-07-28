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Си Цзиньпин - Байдену: Китай решительно выступает против вмешательства в дела Тайваня

Новина українською →
Пекин, Четверг 28 июля 2022 20:14
Си Цзиньпин - Байдену: Китай решительно выступает против вмешательства в дела Тайваня Фото: Си Цзиньпин, лидер КНР (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Стороны, в частности, обсудили конфликт между странами, который возник из-за Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Синьхуа".

"Мы решительно против сепаратизма и внешнего вмешательства в дела Тайваня и никогда не оставим места независимости Тайваня в любой форме", - заявил Си Цзиньпин в ходе переговоров.

При этом лидер КНР подчеркнул, что такой же позиции по вопросу независимости Тайваня "придерживаются китайское правительство и народ".

"Общественное мнение нельзя нарушать, играя с огнем, вы подожжете себя. Я надеюсь, что американская сторона ясно это понимает", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что в США запланировали визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань.

После этого между Китаем и США разгорелся скандал. Пекин пригрозил американцам “решительными мерами” в случае, если визит Пелоси состоится.

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Китай Си Цзиньпинь Тайвань
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