США не меняют политики по Тайваню, - Белый дом
США не меняли свою политику в вопросе Тайваня, Китай не имеет причин для чрезмерного напряжения.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина.
"Нет причин у них для увеличения физического напряжения, поскольку не изменилась политика США в отношении Китая", - сказал Кирби журналистам в ответ на вопрос о возможной военной активности Китая.
Как заявил Кирби, о неизменности политики США говорил президент Джо Байден во время состоявшегося накануне телефонного разговора с лидером КНР Си Цзиньпином.
Напомним, Вооруженные силы Китая начали военные учения в Южно-Китайском море.
На днях США направили к берегам Тайваня авианосец, а Пекин угрожает острову тем, что ему "придется почувствовать гнев", если Пелоси все-таки посетит эту территорию.