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США не меняют политики по Тайваню, - Белый дом

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Украина, Пятница 29 июля 2022 20:15
США не меняют политики по Тайваню, - Белый дом Фото: Джон Кирби, официальный представитель Государственного департамента США (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

США не меняли свою политику в вопросе Тайваня, Китай не имеет причин для чрезмерного напряжения.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина.

"Нет причин у них для увеличения физического напряжения, поскольку не изменилась политика США в отношении Китая", - сказал Кирби журналистам в ответ на вопрос о возможной военной активности Китая.

Как заявил Кирби, о неизменности политики США говорил президент Джо Байден во время состоявшегося накануне телефонного разговора с лидером КНР Си Цзиньпином.

Напомним, Вооруженные силы Китая начали военные учения в Южно-Китайском море.

На днях США направили к берегам Тайваня авианосец, а Пекин угрожает острову тем, что ему "придется почувствовать гнев", если Пелоси все-таки посетит эту территорию.

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