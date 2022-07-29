США не меняют политики по Тайваню, - Белый дом

США не меняли свою политику в вопросе Тайваня, Китай не имеет причин для чрезмерного напряжения.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина .

"Нет причин у них для увеличения физического напряжения, поскольку не изменилась политика США в отношении Китая", - сказал Кирби журналистам в ответ на вопрос о возможной военной активности Китая.

Как заявил Кирби, о неизменности политики США говорил президент Джо Байден во время состоявшегося накануне телефонного разговора с лидером КНР Си Цзиньпином.